Крещенские купания внесут коррективы в схему движения транспорта

В ночь Крещенских купаний в Петрозаводске изменится схема движения транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации. С 20 часов 18 января до 4 часов 19 января будет перекрыто движение вдоль водного вокзала (пр. Карла Маркса, 1А).

Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать место для парковки.

В этом году по причине отсутствия льда в акватории Онежского озера, а также возможного волнения на водоеме принято решение о проведении Крещенских купаний в наземной купели. Она будет установлена на Онежской набережной в районе памятника Петру I.