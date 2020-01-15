Общественные территории в 50 населенных пунктах Карелии благоустроят

189 территорий в 50 населенных пунктах Карелии пообещали привести в порядок.

На эти цели в 2020 и 2021 году предусмотрено выделение субсидий в объеме 176,6 миллиона рублей ежегодно, на 2022 год - 184, 1 миллиона рублей.

«В 2020 году в соответствии с региональной программой «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 189 пространств в 50 муниципальных образованиях, в том числе 71 общественную территорию. На эти цели выделяется 176,6 миллиона рублей, из них 174,9 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 1,76 миллиона рублей – регионального бюджета»,

- рассказали в правительстве.

Окончательный адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году, должен быть сформирован общественными комиссиями не позднее 1 марта.

В городах с численностью населения свыше 20 тыс. человек общественные пространства на 2020 год были определены путем рейтингового голосования. В Петрозаводске жители выбрали к благоустройству парки Ивана Царевича, Соломенский, Приозерный (2 этап), Сулажгорского кирпичного завода, территорию в районе детских садов №№ 99, 100 и средней школы №34 и скверы Новодревлянский и Кукковский Петух. В Костомукше – бульвар Лазарева (3 этап), в Кондопоге - сквер на проспекте Калинина (2 этап), в Сегеже – сквер у дома №6 по улице Советской.