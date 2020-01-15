В Петрозаводске ищут директора для школы №26

Администрация Петрозаводска объявляет конкурс на замещение должности директора средней школы №26, расположенной на улице Балтийской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 до 30 января по адресу: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.

Заседание конкурсной комиссии состоится 4 февраля в администрации города. Победителем конкурса будет признан участник, который наберет максимальное количество баллов в соответствии с рейтингом, определенным конкурсной комиссией.