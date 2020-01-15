Жители Карелии стали реже убивать и чаще воровать

Сотрудники отдела правовой статистики и защиты информации прокуратуры республики рассказали, чем запомнился этот год. Выяснилось, что за январь - декабрь 2019 года на территории Республики Карелия было зарегистрировано 12334 преступления, что на 380 больше, чем за аналогичный период 2018 года (+3,2 %).

В целом по республике удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 19,7 % (2426).

Количество тяжких преступлений выросло на 38,3 %, особо тяжких – сократилось на 12,5 %. Рост количества тяжких преступлений вызван изменениями в Уголовном Кодексе Российской Федерации, согласно которому кражи с банковских счетов, а равно совершенные в отношении электронных денежных средств, отнесены законодателем к тяжким преступлениям.

При этом в регионе уменьшилось на 6,4 % (с 47 до 44) количество убийств и покушений на убийство, на 23,1 % (с 147 до 113) снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Из числа всех зарегистрированных преступлений 63 % составляют хищения чужого имущества. Из них совершено путем краж и мелких хищений – 5494 (+7,8 %). Количество преступлений, совершенных в форме различных видов мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,3 % и составило 1699.

Правоохранительными органами Республики Карелия зарегистрировано в 2019 году 660 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (-9,8 %).

Снизилось на 30,2 % (с 53 до 37) количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения.

На территории республики увеличилось на 4,6 % количество зарегистрированных преступлений (159), связанных с незаконным оборотом оружия.

Сократилось число выявленных преступлений экономической направленности, в 2019 году на учет поставлено 405 преступлений данной категории (в 2018 году - 469).

Отмечается рост на 13 % количества преступлений коррупционной направленности (104). В том числе в республике на 1 увеличилось число фактов получения взятки (21). Количество зарегистрированных случаев дачи взятки в 2019 году на 27,3 % больше значения 2018 года (28 по отношению к 22). Количество фактов посредничества во взяточничестве снизилось на 16,7 % (с 6 до 5).

В течение анализируемого периода правоохранительными органами республики зарегистрировано 2248 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (12 мес. 2018 г. - 1250), расследовано –361 (12 мес. 2018 г. - 142).

Ущерб от преступлений составил 1 млрд 132 млн 565 тыс. рублей, что на 28% больше аналогичного показателя 2018 года.

Из общего числа оконченных преступлений 37,7 % совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения (2294). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких преступлений выросло на 3,8 %.

Возросла на 23,1 % (с 412 до 507) преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес таких преступлений от числа расследованных деяний составляет 8,3 % (12 мес. 2018 г. - 7,3 %).

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Карелии совершено 58 преступных деяний (12 мес. 2018 г. - 92), в том числе гражданами государств-участников СНГ – 55 (12 мес. 2018 г. - 83). Зарегистрировано 36 преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (в 2018 году - 34).

Статистика приведена дословно по данным прокуратуры РК.