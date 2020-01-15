МРОТ в Петрозаводске превысил 20 тысяч рублей

Администрация Петрозаводска сообщает, что с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» установлен в сумме 12 130 рублей в месяц.

На территории Петрозаводска с учетом северных коэффициентов, в случае отработанного времени на полную ставку минимальная заработная плата с 1 января 2020 года составляет 20 014,50 рубля в месяц.

В мэрии напомнили руководителям организаций, что они обязаны обеспечить своим работникам зарплату не ниже этого уровня.