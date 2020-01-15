26 дорог отремонтируют в Петрозаводске в этом году

В 2020 году в Петрозаводске будет производиться масштабный ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также в рамках субсидии, выделенной для подготовки и проведения празднования 100-летия образования республики Карелия. Как только позволят погодные условия, работы начнутся на дорогах общего пользования, тротуарах и внутриквартальных проездах, сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 11 дорог общей протяженностью 19 километров, а также тротуары на трех улицах - 8,6 километра. Кроме того, запланированы мероприятия по обеспечения безопасности: обустройство четырех светофорных объектов, обновление разметки и устройство освещения. На эти цели выделено более 500 млн рублей.

Кроме того, Петрозаводск получил субсидию в 400 млн рублей из бюджета Карелии в рамках подготовки к празднованию юбилея республики. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 15 дорог (7,8 километра) и 15 тротуаров (9,6 километра). Будут приобретены 20 остановочных комплексов, устроены шесть светофорных объектов типа Т-7 у школ и детских садов, модернизированы ряд пешеходных переходов и заменены ограждения на улице Чапаева.

Впервые масштабная работа будет проведена по ремонту внутриквартальных проездов. На это будет потрачено более 40 млн рублей. Общая площадь работ - порядка 50 тысяч квадратных метров,

- сообщил Андрей Бекелев.

Таким образом, в 2020 году планируется отремонтировать участки 26 дорог общей протяженностью 27 километров и 18 тротуаров длиной 18 километров.