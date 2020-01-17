17 января 2020, 14:36
Общество

Жители Карелии пытаются пронести в суды оружие и электрошокеры

В управлении федеральной службы судебных приставов по Карелии, рассказали какие запрещенные предметы в прошлом году пытались пронести в суды посетители

Посетители карельских судов пытались в прошлом году пронести в здания Фемиды 147 запрещенных предметов. Их попытки пресекали судебные приставы.

По информации пресс-службы республиканского управления федеральной службы судебных приставов, посетители несли бытовые предметы, слесарные инструменты, легковоспламеняющиеся вещества.

По сообщению ведомства, «в незначительном количестве» было обнаружено газовое и травматическое оружие, аэрозольные распылители, электрошоковые устройства. Носителей этих опасных предметов не пустили в суд.

Обсудить
просмотр
161378
Метки: 
судебные приставы
Суд
новости Карелии
газовое оружие
травматическое оружие
безопасность