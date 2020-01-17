Жители Карелии пытаются пронести в суды оружие и электрошокеры

Посетители карельских судов пытались в прошлом году пронести в здания Фемиды 147 запрещенных предметов. Их попытки пресекали судебные приставы.

По информации пресс-службы республиканского управления федеральной службы судебных приставов, посетители несли бытовые предметы, слесарные инструменты, легковоспламеняющиеся вещества.

По сообщению ведомства, «в незначительном количестве» было обнаружено газовое и травматическое оружие, аэрозольные распылители, электрошоковые устройства. Носителей этих опасных предметов не пустили в суд.