Сбормобиль и Компост-мобиль примут вторсырье у петрозаводчан

Сбормобиль и Компост-мобиль 19 января вновь проедут по Петрозаводску и соберут у горожан пластик, макулатуру и пищевые отходы. Организаторы сообщают, что в этот раз Сбормобиль не будет принимать стеклотару, поскольку после 5 недель перерыва ожидается большой объем вторсырья. Стекло можно будет сдать во время следующего рейса.

Сбормобиль принимает:

- макулатуру: бумагу, картон, газеты, книги, картонные упаковки от яиц;

- пластиковые бутылки от напитков, в сплющенном виде, кроме бутылок от растительного масла и непрозрачных бутылок (от кефира, айрана, йогурта);

- любые флаконы от бытовой химии с маркировкой 1 (PET) и 2 (HDPE);

- канистры от масла и тосола;

-полипропиленовые толстые ведерки и баночки (как от майонеза, меда, селедки);

- алюминиевые банки;

- пластиковые крышечки от бутылок с напитками;

- продукты длительного хранения для бездомных животных Первого петрозаводского приюта (крупы: рис, греча, сухие корма, влажные корма в пакетиках), ошейники, поводки, бытовую химию для уборки вольеров.

Не принимаются: пакетики, пенопласт, тонкие стаканчики, одноразовая посуда, картонки от молока и соков, батарейки, ртутные лампы и градусники.

Подробную информацию о сортировке вторсырья и графике движения Сбормобиля можно прочитать в группе проекта ВКонтакте.

Компостмобиль принимает:

- чайную заварку и кофейную гущу;

- кожуру от цитрусовых и гранатов;

- отходы растительного происхождения — очистки, шкурки, огрызки, корки;

- шелуху от семечек;

- антибактериальные лекарственные чаи (шалфей, ромашка и т.п.);

- лук, чеснок, капусту;

- листья и побеги комнатных растений (исключение те, что являются ядовитыми, например диффенбахия, антуриум, замиокулькас, плющ и т. д.).

Просим складывать отдельно и сминать:

- жирные картонные коробки;

- салфетки;

- втулки от бумаги и бумажных полотенец.

Просим складывать отдельно и сушить:

- скорлупу орехов;

- косточки от фруктов;

- яичную скорлупу.

Просим складывать отдельно (для передачи в частную передержку для собак):

- черствый хлеб;

- сухари.

Компостмобиль не принимает:

- органические отходы со следами плесени;

- пищевые отходы животного происхождения;

- сменные фильтры от вытяжек;

- глянцевые журналы и ламинированную бумагу;

- чайные пакетики и ярлычки от них;

- молочные продукты;

- остатки жирной и соленой пищи;

- отходы домашних питомцев;

- крупы, бобовые, злаки, макаронные изделия

- жиры и масла;

- шерсть домашних животных;

- покупные цветы и букеты;

- старый грунт от комнатных растений;

Подробную информацию можно узнать в группе проекта ВКонтакте.