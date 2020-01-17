Сбормобиль и Компост-мобиль примут вторсырье у петрозаводчан
Сбормобиль и Компост-мобиль 19 января вновь проедут по Петрозаводску и соберут у горожан пластик, макулатуру и пищевые отходы. Организаторы сообщают, что в этот раз Сбормобиль не будет принимать стеклотару, поскольку после 5 недель перерыва ожидается большой объем вторсырья. Стекло можно будет сдать во время следующего рейса.
Сбормобиль принимает:
- макулатуру: бумагу, картон, газеты, книги, картонные упаковки от яиц;
- пластиковые бутылки от напитков, в сплющенном виде, кроме бутылок от растительного масла и непрозрачных бутылок (от кефира, айрана, йогурта);
- любые флаконы от бытовой химии с маркировкой 1 (PET) и 2 (HDPE);
- канистры от масла и тосола;
-полипропиленовые толстые ведерки и баночки (как от майонеза, меда, селедки);
- алюминиевые банки;
- пластиковые крышечки от бутылок с напитками;
- продукты длительного хранения для бездомных животных Первого петрозаводского приюта (крупы: рис, греча, сухие корма, влажные корма в пакетиках), ошейники, поводки, бытовую химию для уборки вольеров.
Не принимаются: пакетики, пенопласт, тонкие стаканчики, одноразовая посуда, картонки от молока и соков, батарейки, ртутные лампы и градусники.
Подробную информацию о сортировке вторсырья и графике движения Сбормобиля можно прочитать в группе проекта ВКонтакте.
Компостмобиль принимает:
- чайную заварку и кофейную гущу;
- кожуру от цитрусовых и гранатов;
- отходы растительного происхождения — очистки, шкурки, огрызки, корки;
- шелуху от семечек;
- антибактериальные лекарственные чаи (шалфей, ромашка и т.п.);
- лук, чеснок, капусту;
- листья и побеги комнатных растений (исключение те, что являются ядовитыми, например диффенбахия, антуриум, замиокулькас, плющ и т. д.).
Просим складывать отдельно и сминать:
- жирные картонные коробки;
- салфетки;
- втулки от бумаги и бумажных полотенец.
Просим складывать отдельно и сушить:
- скорлупу орехов;
- косточки от фруктов;
- яичную скорлупу.
Просим складывать отдельно (для передачи в частную передержку для собак):
- черствый хлеб;
- сухари.
Компостмобиль не принимает:
- органические отходы со следами плесени;
- пищевые отходы животного происхождения;
- сменные фильтры от вытяжек;
- глянцевые журналы и ламинированную бумагу;
- чайные пакетики и ярлычки от них;
- молочные продукты;
- остатки жирной и соленой пищи;
- отходы домашних питомцев;
- крупы, бобовые, злаки, макаронные изделия
- жиры и масла;
- шерсть домашних животных;
- покупные цветы и букеты;
- старый грунт от комнатных растений;
Подробную информацию можно узнать в группе проекта ВКонтакте.