Крещенские купания пройдут в Петрозаводске в наземной купели

Непривычно теплая зима внесла свои коррективы в традиционные крещенские купания в столице Карелии. В этом году горожане и гости Петрозаводска будут погружаться не в специально вырубленную полынью в акватории Онежского озера, а в наземную купель, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с тем, что в акватории Онежского озера отсутствует лед, а в период проведения мероприятия на озере возможно волнение, для обеспечения безопасности при проведении Крещенских купаний принято решение подготовить наземную купель. Она будет установлена на Онежской набережной в районе памятника Петру I. Перед началом мероприятия купель будет освящена. Для удобства горожан во время купаний будут работать палатки для переодевания»,

- уточняется на сайте горадминистрации.

Крещенские купания планируется провести в период с 23.00 18 января до 03.00 19 января 2020 года. Организатором мероприятия выступило городское казачье общество «Петрозаводское».

Обеспечение безопасности будет осуществляться сотрудниками МЧС России, УМВД России по г. Петрозаводску, Росгвардии, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, а также представителями Администрации города и медицинскими работниками.