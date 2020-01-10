В мэрии Петрозаводска рассказали, как город борется с гололедом

В мэрии Петрозаводска рассазали о работах, которые подрядчик - ООО «ТехРент» - ведет в городе в рамках содержания улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас на тротуарах карельской столицы подрядчик перешел на дополнительную подсыпку песком. Такой способ позволяет более эффективно справляться со скользкостью в условиях постоянного перепада температур и неблагоприятных погодных условий.

В городе ведется механизированная и ручная подсыпка противогололедных материалов. Работники подрядной организации убирают и вывозят мусор, а также восстанавливают покрытие грунтовых дорог - сегодня автогрейдер выполнял профилирование покрытия на Перевалке.