Новые автомобили поступят в пожарные части Карелии

Уже до конца января в пожарные части Пряжи и Олонца поступят новые современные автоцистерны АЦ-40 на базе автомобиля «Урал». Машины приобрели за счет средств республиканского бюджета. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Новые спецавтомобили имеют увеличенный объем запаса воды - 6 тонн, таким образом одна АЦ- 40 может заменить 2-З цистерны старого образца. К тому же они оборудованы по последнему слову техники и новыми современными кабинами для боевого расчета.

Такие автомобили хорошо зарекомендовали себя в Кемском, Пудожском, Суоярвском и Беломорском районах,

- отметил губернатор.

В этом году запланировано также приобретение еще пяти современных автоцистерн для Калевальского, Муезерского, Лоухского, Прионежского и Медвежьегорского районов.

Кроме того, в течение 2020 года в Медвежьегорске, а также поселках Шальский и Рабочеостровск планируется возведение трех модульных пожарных депо.