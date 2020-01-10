В ПФР рассказали, кто из северян выйдет на пенсию в 2020 году

В Отделении Пенсионного фонда России по РК подробно объяснили, кто из жителей республики сможет выйти на пенсию в 2020 году.

По «старому» закону северяне имели право оформить пенсию по старости на 5 лет раньше общеустановленного возраста - женщины при достижении 50 лет и мужчины в возрасте 55 лет. В новой редакции закона эта разница будет сохранена, но так же, как и у остальных россиян, с постепенным повышением пенсионного возраста до достижения 55 и 60 лет (соответственно у женщин и у мужчин). Так, в первом полугодии 2020 года оформить страховую пенсию по старости в 50 лет 6 месяцев смогут женщины, родившиеся во втором полугодии 1969 года и мужчины в возрасте 55 лет 6 месяцев 1964 года рождения (второго полугодия).

У женщин-северянок, которым в 2020 году исполнится 50 лет и у мужчин-северян, которым в 2020 году исполнится 55 лет, право на назначение страховой пенсии по старости наступит через полтора года, т.е. во втором полугодии 2021 года и в первом полугодии 2022 года соответственно.

Для учителей, медицинских и творческих работников, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при выработке необходимого стажа профессиональной деятельности, также действует «переходный период». Так, в соответствии с переходным периодом в 2020 году выйти на пенсию смогут учителя и медработники, выработавшие специальный стаж во втором полугодии 2019 года. Оформить пенсию они смогут в первой половине 2020 г. - через полгода после выработки специального стажа. Выработавшие стаж в 2020 году - через полтора года.

Кроме того, выйти на пенсию в 2020 году смогут категории граждан, у которых пенсионный возраст остался без изменений, в том числе женщины-северянки, отработавшие необходимый стаж и имеющие двух детей. Они выходят на пенсию, как и раньше, в 50 лет.

На назначение социальной пенсии по старости могут претендовать те граждане, которые не смогли приобрести необходимое количество пенсионных коэффициентов или стажа для оформления страховой пенсии. С учетом переходного периода в 2020 году оформить социальную пенсию по старости смогут те, кому 60/65 лет исполнилось во втором полугодии 2019 года. Дата оформления пенсии откладывается для них на полгода относительного старых условий. У тех граждан, которым в 2020 году исполнится 60/65 лет, право на социальную пенсию наступит через полтора года. По завершении переходного периода возраст для назначения социальной пенсии будет установлен на уровне 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.