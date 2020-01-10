Строительство переправы в Шуерецком подходит к концу

В селе Шуерецкое завершается строительство многострадальной переправы через реку Шуя. По сведениям сотрудников газеты «Беломорская трибуна», сейчас на мосту возводятся ограждения. Кроме того, производится планировка грунта.

В декабре стало известно, что строительство переправы в очередной раз затягивается. Поломка строительной техники сбила график рабочих по наведению новой переправы на месте сгоревшего деревянного моста в Беломорском районе.

Прежний деревянный мост практически полностью был разрушен во время пожара в июне. На возведение новой переправы из Дорожного фонда Карелии была выделена субсидия 32, 4 млн рублей.

Построить мост изначально планировалось к 30 сентября. Как сообщает министерство, «по причине отсутствия автомобильной дороги и проблем с доставкой к месту ведения работ тяжелой строительной техники, сроки ее окончания были перенесены на конец года». Пока в поселке действует временная пешеходная переправа.