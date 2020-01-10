Незаконно установленные павильоны демонтируют в Петрозаводске

Несколько объектов, предназначенных для торговли, в ближайшее время планирует демонтировать мэрия карельской столицы. Речь идет о павильонах с вывесками «Парное мясо» и «Свежая рыба», а также павильоне и двух металлических контейнерах, расположенных в районе дома № 2с5 на Шуйском шоссе.

«В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2011 № 1417, Администрация уведомляет лиц, самовольно (незаконно) установивших нестационарные объекты, о необходимости освобождения земельных участков»,

- уточняется на сайте горадминистрации.

Администрация предлагает владельцам самовольно установленных павильонов самостоятельно произвести демонтаж указанных объектов в двухнедельный срок с момента размещения на объекте требования об освобождении незаконно занятого земельного участка. Освободить земельные участки необходимо в срок до 22 января 2020 года.