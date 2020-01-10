Библиотеки Петрозаводска предоставят бесплатный доступ к изданиям

Муниципальные библиотеки Петрозаводска предоставляют бесплатный доступ к литературному порталу Lit-Web, который включает в себя профессиональные издания: 17 наименований литературных журналов, альманахи, видеосеминары известных писателей о поэзии и прозе. На сайте Lit-Web можно бесплатно скачать любой журнал или альманах в формате FB2, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Также библиотеки предлагают всем читателям воспользоваться возможностью читать электронные книги компании ЛитРес, которая является лидером на рынке распространения лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. В базе - 875 тысяч лицензионных книг: самые популярные и читаемые издания, новинки художественной литературы, русская и зарубежная классика, книги по различным отраслям знаний. Читать их можно на персональном компьютере и мобильных устройствах на базе Android и iOS.

Получить логин и пароль, а также подробную информацию о работе в электронной библиотеке ЛитРес можно во всех муниципальных библиотеках Петрозаводска. Телефон для справок: 74-42-31.