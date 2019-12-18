18 декабря 2019, 13:55
Общество

Строительство долгожданной переправы в Шуерецком затягивается

Поломка строительной техники сбила график рабочих по наведению новой переправы на месте сгоревшего деревянного моста в Беломорском районе

Рабочие подрядной организации ООО «СК-Мост» устанавливают седьмой пролет нового моста в селе Шуерецкое. Как сообщили в Минтрансе Карелии, монтаж основных конструкций переправы завершат к началу следующей недели.

Ранее закончить работы планировалось к 20 декабря. Но из-за поломки строительной техники подрядная организация выбилась из графика на два дня.

Прежний деревянный мост практически полностью был разрушен во время пожара в июне. На возведение новой переправы из Дорожного фонда Карелии была выделена субсидия 32, 4 млн рублей.

Построить мост изначально планировалось к 30 сентября. Как сообщает министерство, «по причине отсутствия автомобильной дороги и проблем с доставкой к месту ведения работ тяжелой строительной техники, сроки ее окончания были перенесены на конец года». Пока в поселке действует временная пешеходная переправа.

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Метки: 
Строительство
Беломорский район
Шуерецкое
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Минтранс РК
#БАЛКОННЕДЛЯОГНЯ
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