Строительство долгожданной переправы в Шуерецком затягивается

Рабочие подрядной организации ООО «СК-Мост» устанавливают седьмой пролет нового моста в селе Шуерецкое. Как сообщили в Минтрансе Карелии, монтаж основных конструкций переправы завершат к началу следующей недели.

Ранее закончить работы планировалось к 20 декабря. Но из-за поломки строительной техники подрядная организация выбилась из графика на два дня.

Прежний деревянный мост практически полностью был разрушен во время пожара в июне. На возведение новой переправы из Дорожного фонда Карелии была выделена субсидия 32, 4 млн рублей.

Построить мост изначально планировалось к 30 сентября. Как сообщает министерство, «по причине отсутствия автомобильной дороги и проблем с доставкой к месту ведения работ тяжелой строительной техники, сроки ее окончания были перенесены на конец года». Пока в поселке действует временная пешеходная переправа.