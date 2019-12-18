18 декабря 2019, 13:07
Общество

В магазинах «Праздник-Маркет» объявлены большие скидки на фейерверки

Акция до 20 декабря: покупайте новогодние салюты и другие яркие атрибуты для встречи Нового года по выгодным ценам

Невозможно представить новогоднюю ночь без фейерверков. Раньше такое развлечение могли позволить себе только состоятельные граждане, но вот уже почти 15 лет красивые и качественные салюты и другая пиротехника от компании «Огни Карелии» доступны практически всем горожанам.

Компания одной из первых стала работать круглогодично, что позволяет стабилизировать цены и не повышать их перед новым годом. Учитывая привычку людей прибегать за покупками в последний момент, в целях избежать очередей, неудобств и для продавцов, и для покупателей, в компании  приняли решение значительно снижать цены за месяц до праздника.

Со 2 по 20 декабря в магазинах «Праздник-Маркет» действует скидка 20%.

Так что у всех, кто еще не успел купить обязательный набор салютов, петард, фонтанов, хлопушек и бенгальских свечей еще есть пара дней, чтобы приобрести их по очень выгодной цене!

Компания «Огни Карелии» обеспечивает качественной пиротехникой не только Петрозаводск, но и районы республики. Вся продукция полностью отвечает требованиям безопасности. Каждый год ассортимент меняется, появляются интересные новинки. И все благодаря тому, что сотрудники компании не только продают пиротехнику, но и как практики сами используют ее при подготовке к различным шоу, успешно участвуют в российских и международных фестивалях, делают фейерверки для таких крупных заказчиков как «Газпром» и «Лукойл». На днях команда «Огней Карелии» вернулась с победой с престижного международного фестиваля фейерверков в Мексике.

Это специализированный бизнес, здесь занимаются только пиротехникой во всех ее аспектах и очень хорошо в ней разбираются. Клиенты ценят такой профессиональный подход и приходят в магазины компании из года в год.

Продавцы-консультанты торговых точек подберут оптимальный комплект на любой бюджет и вкус, обязательно проинструктируют о его безопасном применении и сделают хорошую скидку всем, кто успеет до 20 декабря обратиться по адресам: ул. Герцена, 29 и пр. Лесной, 47а (в павильоне возле ТРК «Лотос-Плаза»), телефон для справок: (8911) 413-03-41.

На правах рекламы.

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