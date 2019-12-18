В магазинах «Праздник-Маркет» объявлены большие скидки на фейерверки

Невозможно представить новогоднюю ночь без фейерверков. Раньше такое развлечение могли позволить себе только состоятельные граждане, но вот уже почти 15 лет красивые и качественные салюты и другая пиротехника от компании «Огни Карелии» доступны практически всем горожанам.

Компания одной из первых стала работать круглогодично, что позволяет стабилизировать цены и не повышать их перед новым годом. Учитывая привычку людей прибегать за покупками в последний момент, в целях избежать очередей, неудобств и для продавцов, и для покупателей, в компании приняли решение значительно снижать цены за месяц до праздника.

Со 2 по 20 декабря в магазинах «Праздник-Маркет» действует скидка 20%.

Так что у всех, кто еще не успел купить обязательный набор салютов, петард, фонтанов, хлопушек и бенгальских свечей еще есть пара дней, чтобы приобрести их по очень выгодной цене!

Компания «Огни Карелии» обеспечивает качественной пиротехникой не только Петрозаводск, но и районы республики. Вся продукция полностью отвечает требованиям безопасности. Каждый год ассортимент меняется, появляются интересные новинки. И все благодаря тому, что сотрудники компании не только продают пиротехнику, но и как практики сами используют ее при подготовке к различным шоу, успешно участвуют в российских и международных фестивалях, делают фейерверки для таких крупных заказчиков как «Газпром» и «Лукойл». На днях команда «Огней Карелии» вернулась с победой с престижного международного фестиваля фейерверков в Мексике.

Это специализированный бизнес, здесь занимаются только пиротехникой во всех ее аспектах и очень хорошо в ней разбираются. Клиенты ценят такой профессиональный подход и приходят в магазины компании из года в год.

Продавцы-консультанты торговых точек подберут оптимальный комплект на любой бюджет и вкус, обязательно проинструктируют о его безопасном применении и сделают хорошую скидку всем, кто успеет до 20 декабря обратиться по адресам: ул. Герцена, 29 и пр. Лесной, 47а (в павильоне возле ТРК «Лотос-Плаза»), телефон для справок: (8911) 413-03-41.

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