Крещенские купания запретили в Суоярвском районе

В Суоярвском районе в этом году запретили крещенские купания. Причиной тому стала неустойчивая погода, непродолжительные морозы и тонкий лед на водоемах района, который может не выдержать потока людей и привести к трагедии. В администрации Суоярвского района нашему изданию пояснили, что в районе не будут оборудовать купели для омовений из-за толщины льда и отсутствия заявок на проведение купаний.

Постановление администрации муниципального образования о запрете опубликовал «Суоярвский вестник».

«Запретить несанкционированное массовое купание населения в проруби в период проведения праздника «Крещение Господне» с 18 по 19 января 2020 г. на всех водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Суоярвский район»,

- говорится в сообщении группы. Также сообщается, что на водных объектах в местах возможного массового выхода на лед установят знаки оповещения, запрещающие выход на лед.

Сотрудники ГИМС, полиции и администрации будут проводить рейды во время праздника.