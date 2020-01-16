ПАО «ТГК-1» поздравляет Василия Ильичева с 90-летием

14 января 2020 года исполнилось 90 лет Василию Ивановичу Ильичеву - ветерану энергетики, заслуженному работнику Выгостровской и Беломорской ГЭС ПАО «ТГК-1». Его стаж работы на каскаде составляет 39 лет.

«От всей души поздравляем юбиляра и желаем ему крепкого здоровья и благополучия. За годы работы на гидроэлектростанциях Василий Иванович внес множество рационализаторских предложений, направленных на увеличение срока службы механизмов и оборудования объектов и их надежную эксплуатацию»,

- отмечает директор Каскада Выгских ГЭС ПАО «ТГК-1» Марина Тельманова.

В трудовую книжку юбиляра внесены более 40 записей о различных поощрениях, когда он трудился в Управление строительством «Ондагэсстрой» и на Каскаде Выгских ГЭС. Ему присвоены звания «Ветеран энергетики Карелии», «Лучший специалист по профессии Каскада Выгских ГЭС».

Уроженец деревни Колодези Октябрьского района Рязанской области пришел в энергетику в 1959 году - он поступил в Управление строительством «Ондагэсстрой» помощником машиниста экскаватора, а затем работал машинистом. В 1962 году его приняли в состав эксплуатационного персонала слесарем. Скоро за трудовые успехи ему повысили квалификацию до 5-го разряда и доверили работу крановщиком ГЭС. В 1987 году Василий Иванович перешел на жилищно - эксплуатационный участок Каскада Выгских ГЭС, где он успешно трудился до 1990 года. На заслуженном отдыхе Василий Иванович продолжал работу на станции до 1998 года.

Внук ветерана Андрей Николаевич Ильичев продолжает династию - работает на Выгостровской и Беломорской ГЭС инженером оперативной службы.