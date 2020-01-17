СУСК по РК заинтересовалось, как живет девушка-колясочница в Святозеро

В Карелии проводиться процессуальная проверка по факту ненадлежащих жилищных условий инвалида-колясочницы, сообщает СУСК по РК. Доследственная проверка проводится по информации СМИ

По информации журналистов, девушка проживает в квартире в ненадлежащих жилищных условиях, расположенной в двухэтажном деревянном доме в селе Святозеро Пряжинского района, который является аварийным и подлежит расселению. Однако до настоящего времени какого-либо жилья девушке администрацией Пряжинского национального муниципального района не предоставлено.

«В ходе проверки следователями будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение по данному факту»,

– говорится в сообщении СУСК по РК.

Речь идет о девушке-инвалиде Надежде Шпаковой, которая вместе со своей мамой живет в аварийном доме в Святозере без туалета и пандуса. Дом на улице Советской, 11 признали аварийным. Людям пообещали, что к 2019 году их переселят в новые квартиры. Но неожиданно их аварийный дом из программы выпал. Жильцы даже подавали в суд, но он признал решение администрации правомерным. Из восьми квартир в деревянном бараке жилая осталась одна. Все остальные соседи разъехались, а кто-то просто умер, не дождавшись переселения. Шпаковым уезжать некуда. Подробнее читайте здесь.