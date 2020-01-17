17 января 2020, 16:32
Мэрия назвала дороги, на которых в выходные отремонтируют ямы
Дорожники будут устранять деформации асфальтобетонного покрытия на Перевалке и в Пятом поселке
Дорожники ООО «ТехРент» продолжают выполнять ямочный ремонт с применением холодного асфальта. Работы ведутся в рамках муниципального контракта по текущему содержанию дорог Петрозаводска.
На выходных подрядчик проведет ямочный ремонт на улицах Ватутина, Связи, Матросова и Муезерской, рассказали в администрации столицы Карелии.
Водителей просят быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска