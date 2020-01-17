Мэрия назвала дороги, на которых в выходные отремонтируют ямы

Дорожники ООО «ТехРент» продолжают выполнять ямочный ремонт с применением холодного асфальта. Работы ведутся в рамках муниципального контракта по текущему содержанию дорог Петрозаводска.

На выходных подрядчик проведет ямочный ремонт на улицах Ватутина, Связи, Матросова и Муезерской, рассказали в администрации столицы Карелии.

Водителей просят быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска