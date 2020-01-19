На трассах «Кола» и «Сортавала» сегодня возможны пробки

Оперативная информация об ограничениях движения, связанных с производством работ на федеральных трассах, проходящих по территории Ленинградской области на воскресенье, 19 января, была предоставлена 47news ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия: км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург: км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора: км 108-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой: км 142, км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций а/б покрытия; км 136, км 142 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

А-181 «Выборг – Светогорск»: км 36+933 (мост через р. Вуокса) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, капитальный ремонт моста; км 12-24 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций а/б покрытия

А-181 «Магистральная»: км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; км 110-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»: км 32-33 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.