Коллекцию фарфоровых кукол подарили центру соцобслуживания Карелии

Жительница Карелии подарила коллекцию фарфоровых кукол Комплексному центру социального обслуживания населения. Информация об удивительном подарке появилась в группе ГБУ СО «КЦСОН РК».

Любовь Фалалеева собирала коллекцию фарфоровых кукол ручной работы в течение четырех лет. Некоторых покупала сама, других ей дарили друзья и родственники. Куклы продавались в киосках Роспечати вместе с коллекционными журналами. Каждый выпуск журнала рассказывал о кукле, регионе и народном костюме, который она представляет (в серии «Народный костюм) или о литературном произведении, по которому кукла была создана (в серии «Дамы Эпохи»). Женщина тщательно и скрупулезно выбрала кукол, «проверяя» все до мельчайших деталей.

«Я решила подарить эту коллекцию кукол Комплексному центру социального обслуживания, потому что знаю, что юные подопечные особенно нуждаются в красоте и познании! Уверена, что специалисты Центра будут проводить интересные интерактивные занятия и знакомить ребят через эти куколки с историей народов нашей большой страны, с их традициями и обычаями, праздниками и историческими событиями!».

Также женщина передала эскизы витрины-подставки, разработанные для «оформления» 33 фарфоровых кукол в помещении.

Фото: vk.com