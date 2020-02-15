Названа дата открытия Музея карельского фронта в Беломорске

Глава республики осмотрел здание будущего Музея карельского фронта в Беломорске. Реконструкцией аварийного объекта заняты 60 рабочих. По словам Артура Парфенчикова, работы выполнены на треть.

Строители готовят основание пола, реставрируют фасады здания и кровлю.

По словам губернатора, работы идут по графику. После их окончания начнется монтаж экспозиции.

«Часть экспонатов нового Музея разместится снаружи, на площадке перед зданием будет стоять военная техника, которую предоставит Министерство обороны РФ. Ее привезут перед самым открытием музея»,

- написал на своей странице в соцсети Парфенчиков.

Коллекцию собирают сотрудники Национального музея Карелии, представители фонда «Эстафета поколений», коллекционер Валерий Лазарев.

«Открыть Музей Карельского фронта планируем 7 мая, в канун 75 летия Победы»,

- сообщил глава.

Фото: vk.com