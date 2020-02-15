15 февраля 2020, 09:19
Тестостерон зашкаливает: карельские спасатели записали видео в качалке
МЧС по Карелии выпустило видеоролик, чтобы привлечь внимание к здоровому образу жизни
Спасателей редко можно увидеть без формы и обмундирования. Однако МЧС по Карелии предоставило такую возможность, записав короткий видеоролик из тренажерного зала «Не только смелость, но и сила». Цель ролика в том, чтобы привлечь внимание к здоровому образу жизни и спорту.
На видео мускулистый мужчина выполняет серию упражнений: поднимает тяжести, подтягивается, выжимает штангу.
В паблике министерства сообщается, что сотрудники спасательного ведомства регулярно занимаются спортом:
«Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа, поэтому лозунг спасателей – успешен в жизни тот, кто развит морально и физически».