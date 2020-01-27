Убийственное тепло: как аномальная зима скажется на природе Карелии

Январь 2020 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в карельском Гидрометцентре. Последняя неделя, впрочем, выдалась морозной, однако в целом месяц был невероятно жарким. Например, 15 января в Сортавале столбик термометра достиг отметки +7,2 °С, побив рекорд 1914 года.

Такие погоды явно на руку коммунальным службам (не надо чистить дороги) и теплоснабжающим организациям (можно сэкономить на топливе). Однако наше издание решило выяснить, как повлияет столь теплая зима на природу Карелии. Выяснилось, что многим представителям животного и растительного мира придется туго, а снег жизненно необходим не только лыжникам, но и мелким грызунам.

– Гипотетический заяц миллионы лет приспосабливался к тому, чтобы выжить в любой ситуации. Для него это все в пределах нормы. Однако на конкретной популяции необычно теплая зима однозначно может сказаться, – объясняет профессор кафедры зоологии и экологии Александр Макаров. – Нынешняя зима похожа на те зимы, которые имеют место в южных регионах. Соответственно, южные виды тянутся к нам на север. Самые заметные – это кабаны и косули. Жизнь кабана жестко связана с высотой снежного покрова. Снега мало, кабану хорошо, он может двигаться к северу. И мы видим, что кабанов действительно становится все больше.

– С медведями ситуация любопытная. Когда снега много, медведи могут не заботиться о берлоге. А на юге им приходится рыть себе убежище. И вот сейчас те медведи, которые умеют это делать, получили преимущество. В противном случае они просыпаются, начинают бродить, искать пищу, а ее сейчас недостаточно… Это пример естественного отбора: менее приспособленные погибнут, – говорит профессор кафедры зоологии и экологии Андрей Коросов.

Есть и другие виды, чья жизнь зимой зависит от снега. Так, тетеревиные ночуют именно в снегу. Сейчас у них могут быть проблемы. А вот за животных, зимой меняющих окраску для маскировки, можно особенно не переживать: снег в лесу все-таки лежит, хоть и тонким слоем.

– Есть виды, привязанные к определенным, очень узким условиям. Ладожская нерпа привязана к ледовому покрову. На нем она рожает детенышей, и бельки какое-то время должны находиться на льду, – рассказывает Александр Макаров. – Сейчас льда нет, и как она будет рожать, непонятно. Налим также размножается при определенной температуре, при определенных условиях. Нерест у него идет подо льдом. Тоже неясно, как он будет реагировать на изменение условий.

С серьезными проблемами могут столкнуться мелкие млекопитающие: насекомоядные и грызуны, живущие на земле. Для них снежный покров очень важен – это защита и от хищников, и от холода. Весь январь у нас снега почти не было – зато было много холодной влаги.

– Млекопитающие от нее очень страдают. Основной объем их гибели – это осень и ранняя весна, когда им неуда деться от талых вод. И сейчас им однозначно плохо. Скорее всего, в следующем году их численность будет снижена, – предупреждает Андрей Коросов.

Ученые, впрочем, дают поправку: все это – локальное ухудшение условий, и глобального вымирания опасаться не стоит.

– В Карелии оттепели – дело обычное. Был один год, когда после двухнедельной оттепели ударили морозы, и в Заонежье промерзли каменные гряды, где прятались гадюки. Гадюки серьезно пострадали. В этом смысле нет принципиальной разницы, сколько длится такая оттепель – две недели или два месяца, – говорит Коросов.

Погода действует не только на диких животных, но и на их одомашненных собратьев.

– Изменения климата влияют на продуктивность и в целом на физиологию. Сейчас и у домашних, и у сельскохозяйственных животных идет всесезонная линька. Владельцы сдают кровь, анализы хорошие, а животные линяют беспрерывно. От этого у них иногда начинается зуд, они чешутся. Что касается половых функций, домашние кошки – это животные с половым сезоном – могут страдать от постоянной течки, – говорит доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии Валерия Сиротинина.

Ее коллега Марина Хуобонен рассказывает про рыб. Радужной форели теплый январь по нраву, а вот другим рыбам зима без снега может сильно испортить жизнь.

– Если будет мало снега, будет мало водной массы и может не быть паводков. Между тем, щука и карповые нерестятся на затапливаемых территориях, – объясняет ученый. Наконец, лед хотя бы на несколько месяцев защищает водоемы от грязных стоков, чего сейчас не происходит.

Аномальная погода ударит и по растениям.

– Такая зима обязательно повлияет на карельскую флору. В первую очередь, это скажется на перезимовке многолетних культур. Возможно, у дачников какие-то растения вымерзут, – констатирует кандидат сельскохозяйственных наук Елена Николаева. – У плодово-ягодных культур может погибнуть корневая система, если будут отрицательные температуры без снежного покрова. Самое страшное – образование льда как на поверхности почвы, так и внутри ее. Постоянные оттепели и подмерзания могут серьезно повредить корневую систему.

Специалисты уже зафиксировали, что потепление ведет к появлению и распространению нехарактерных для Карелии болезней и вредителей. На картофеле в последнее время наблюдают нехарактерную болезнь – раннюю сухую пятнистость (альтернариоз). А в южных районах теперь встречается колорадский жук, его ареал расширяется именно за счет изменения климата. Мигрируют и другие насекомые. Известно, что несколько видов южных бабочек – репейница, адмирал – существенно переместились на север.

Впрочем, ученые ПетрГУ призывают не делать далеко идущих выводов.

– Мы сейчас не можем говорить о том, что меняется климат. Меняется погода, но она и так меняется постоянно. То потепление, которые мы видим, идет где-то с 70-х годов, и в масштабах планеты это – секунды, – говорит Александр Макаров.

– На температурной кривой истории земли это – маленький зубчик, каких было много. Гренландия во временя викингов была покрыта зеленью, там зерновые выращивались… А потом пошло средневековое похолодание. Еще пример. Когда Борис Годунов пришел к власти, несколько лет был неурожай. Это было связано с похолоданием, – напоминает Андрей Коросов. – Не исключено, что через несколько лет мы будем воспринимать прошедшую зиму как «нормальную». И, в конце концов, она еще не закончилась!

Фото на главной странице: Илья Тимин