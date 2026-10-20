Житель Карелии почувствовал себя Тайсоном и получил проблемы с законом

После домашней ссоры житель Прионежья стал фигурантом уголовного дела

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В полицию по Прионежскому району поступила информация о том, что в медучреждение доставлен пожилой мужчина с травмой головы. Участковый установил, что она получена в результате агрессивных действий сына супруги пациента.

Мужчины выпивали дома и в какой-то момент поссорились. Подозреваемый 1976 года рождения нанес оппоненту несколько ударов в голову, и пенсионер на время «отключился». Встревоженные родственники вызвали скорую.

Почувствовавшему себя Тайсоном мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет, уточнили в МВД по РК.