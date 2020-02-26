Началось строительство детского сада на Ключевой

На участке по Ключевскому шоссе в районе пересечения с улицей Репникова началось строительство детского сада на 280 мест, сообщает Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

Новый детский сад, рассчитанный на 12 групп, будет 3-этажным с подвалом и техническим подпольем. Подрядчик построит кирпичное здание с двумя лифтами, благоустроит территорию. В здании предусмотрен отдельный оборудованный вход для маломобильных групп населения.

На земельном участке разместятся игровые площадки с теневыми навесами, скамейками, игровыми модулями, универсальные спортивные площадки, место для сбора ТКО. Вдоль игровых площадок со стороны Ключевского шоссе будет установлен декоративный экран для дополнительной шумоизоляции.

По всему периметру территории возведут металлическое ограждение высотой 2 метра, исключающее возможность самовольного покидания детьми территории детского учреждения. У спуска в карьер установят дополнительное ограждение высотой 1 метр.

Предусмотрена организация двух независимых заездов, вход на территорию запланирован по Степановскому переулку со стороны гостевой автопарковки школы-интерната. Остановки общественного транспорта расположены по ул. Репникова на расстоянии до 300 метров.

В 2019 году проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту прошли государственную экспертизу.

В последние годы численность дошкольников Петрозаводска возросла более чем на 2000 детей. Район Ключевая является одним из перспективных районов города, где ведется активное жилищное строительство, где, соответственно, растет потребность в создании дополнительных мест в детских учреждениях. Сегодня здесь ждут мест в садиках около 750 малышей.

Добавим, что окончательное решение о строительстве детского сада на Ключевой окончательно было принято вчера, во вторник, 25 февраля, на совещание представителей правительства республики и городских властей. На этом же мероприятии было решено, что ни мототрассы, ни ФОКа в районе парка «Каменный бор» в Петрозаводске строить не будут.

Напомним, массово рубить деревья начали в парке «Каменный бор» в середине февраля. Возмущенные горожане обратились в прокуратуру, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Согласно первоначальному плану, в парке должны были построить ФОК, однако затем застройщик сообщил о планах постройки там мототрассы. Горожане испугались, что в парке в итоге появится очередной торговый центр.

Напомним также, что из-за вырубки части парка мэрия демонтировала там мемориальную табличку, установленную на месте гибели 18-летнего защитника Петрозаводска Яши Степанова. Табличку передали в музей.