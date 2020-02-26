В парке «Каменный бор» не будут строить мототрассу и ФОК

Ни мототрассы, ни ФОКа в районе парка «Каменный бор» в Петрозаводске строить не будут. Застройщик добровольно отказался от участка. Это произошло после активных протестов петрозаводчан в результате вырубки большого количества деревьев в излюбленном месте отдыха горожан.

Накануне в администрации Петрозаводска состоялось совещание представителей правительства республики и городских властей. Участники искали пути разрешения ситуации, сложившейся вокруг популярного парка на Ключевой.

В результате с застройщиком ФОКа провели переговоры, и он отказался от планов по застройке участка. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Строительство же детского сада предложено продолжить, так как по этому проекту есть положительное заключение госэкспертизы. К тому же это важный социальный объект, который позволит решить проблему очереди в детсады микрорайона.

Также глава Карелии подчеркнул, что заблаговременное обсуждение с местными жителями планов по застройке территорий нужно сделать практикой на территории всей республики.

Напомним, массово рубить деревья начали в парке «Каменный бор» в середине февраля. Возмущенные горожане обратились в прокуратуру, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Согласно первоначальному плану, в парке должны были построить ФОК, однако затем застройщик сообщил о планах постройки там мототрассы. Горожане испугались, что в парке в итоге появится очередной торговый центр.

Напомним также, что из-за вырубки части парка мэрия демонтировала там мемориальную табличку, установленную на месте гибели 18-летнего защитника Петрозаводска Яши Степанова. Табличку передали в музей.