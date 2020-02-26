26 февраля 2020, 09:27
ГИБДД предупредила о неблагоприятных дорожных условиях в Карелии
На дорогах республики может образоваться снежный налет, рассказали в Госавтоинспекции
Морозная погода, установившаяся в Карелии, может неблагоприятно влиять на дорожное покрытие. Госавтоинспекция предупредила карельских водителей о возможной опасности на дороге.
«В утренние часы на дорогах возможно образование снежного налета, что может привести к неблагоприятным дорожным условиям»,
- рассказали в ГИБДД.
Водителям при выборе скорости движения необходимо учитывать состояние проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Проявляйте особую осторожность на участках дорог с пешеходными переходами, заблаговременно снижайте скорость, чтобы в случае внезапного изменения ситуации была возможность своевременно остановить транспортное средство.