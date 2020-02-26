ГИБДД предупредила о неблагоприятных дорожных условиях в Карелии

Морозная погода, установившаяся в Карелии, может неблагоприятно влиять на дорожное покрытие. Госавтоинспекция предупредила карельских водителей о возможной опасности на дороге.

«В утренние часы на дорогах возможно образование снежного налета, что может привести к неблагоприятным дорожным условиям»,

- рассказали в ГИБДД.

Водителям при выборе скорости движения необходимо учитывать состояние проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Проявляйте особую осторожность на участках дорог с пешеходными переходами, заблаговременно снижайте скорость, чтобы в случае внезапного изменения ситуации была возможность своевременно остановить транспортное средство.