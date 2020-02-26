26 февраля 2020, 08:36
Общество

Руководство аэропорта «Петрозаводск» подало в отставку

Генеральный директор и заместитель генерального директора БУ РК «Аэропорт Петрозаводск» покинули свои должности 25 февраля

Вчера, 25 февраля, в аэропорту «Петрозаводск» сменилось руководство, сообщил порталу «Петрозаводск говорит» информированный источник. Менеджеры из Москвы, генеральный директор Алексей Николаев и заместитель генерального директора Владимир Гашев, покинули свои должности по собственному желанию.

На должность руководителя воздушной гавани столицы Карелии временно назначен Михаил Степанов, петрозаводчанин, который более десятка лет занимал руководящие должности в аэропорту. По информации собеседника портала «Петрозаводск говорит», в прошлом году Степанов был переведен на должность второго пилота.

Напомним, глава карельского Минтранса Алексей Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на улице Мерецкова в Петрозаводске. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре были задержаны заместитель директора аэропорта и взяткодатель, учредитель и гендиректор питерской фирмы «СК Петроград» Сергей Фурсов. Видеозапись силового задержания опубликована здесь.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года Волчек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ.

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