В МВД рассказали, за что задержан министр транспорта Карелии Кайдалов

Как стало известно порталу «Петрозаводск говорит», глава карельского Минтранса Алексей Кайдалов был задержан 6 февраля в районе трех часов дня. По некоторым данным, у него при себе была некоторая часть наличных денег.

В настоящее время глава министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии задержан, решается вопрос о мере пресечения. Его задержание связано с коррупцией при строительстве аэропорта «Петрозаводск».

Как выяснили корреспонденты нашего издания, обыски в министерстве сегодня не проводились. В районе 18 часов на рабочее место в министерство приходил Кайдалов в сопровождении оперативника. По информации очевидцев, у министра было напряженное выражение лица.

В МВД по Карелии сообщили, что возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении заместителя директора по строительству бюджетного учреждения «Аэропорт «Петрозаводск». Его подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

«По версии следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, получили от представителей коммерческой организации взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ»,

- говорится в сообщении пресс-службы МВД по Карелии.

Уточняется, что задержание производилось при силовой поддержке Росгвардии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам «получения взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере».