В Верховном суде РК огласили новые доказательства по делу Кайдалова

18 апреля в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Алексея Кайдалова на приговор Петрозаводского городского суда.

Сторона защиты считает, что при вынесении приговора было допущено много нарушений. В апелляционной жалобе Кайдалов просит признать его невиновным, или, если суд не найдет для этого оснований, он просит направить дело на новое рассмотрение.

На заседании во вторник были оглашены дополнительные доказательства по делу, которые не попали в приговор. Они были представлены стороной защиты. Со своей стороны, гособвинение тоже представило ходатайство об оглашении дополнительных документов. Ходатайство будет рассмотрено на следующем заседании, которое назначено на 28 апреля.

Алексей Кайдалов был осужден за получение взяток при реконструкции петрозаводского аэропорта. Его судили по тяжкой статье ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Обвинение во многом строится на показаниях бывшего заместителя гендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игоря Волчека, который вместе с Кайдаловым был задержан при передаче взятки в 350 тысяч рублей в торговом центре «Тетрис» в Петрозаводске в феврале 2020 года. Волчек признал свою вину, подписав досудебное соглашение о сотрудничестве.

Алексей Кайдалов своей вины не признал. Он утверждает, что его оговорили. Однако бывший министр не смог объяснить, как в момент задержания в кармане его дубленки оказалось 350 тысяч рублей. Загадкой осталось и то, почему руки Кайдалова были чистыми, хотя и купюры, и ладони Волчека, передавшего взятку, имели следы спецсредства.

Гособвинитель Юлия Железова посчитала доказанным получение взяток и просила назначить бывшему министру суровое наказание – семнадцать лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

21 ноября 2022 года судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков вынес Кайдалову обвинительный приговор и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 40 миллионов рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»