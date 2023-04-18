18 апреля 2023, 12:36
Происшествия

В Верховном суде РК огласили новые доказательства по делу Кайдалова

Бывший министр просит суд признать его невиновным или отправить дело о взятке на новое рассмотрение

18 апреля в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Алексея Кайдалова на приговор Петрозаводского городского суда.

Сторона защиты считает, что при вынесении приговора было допущено много нарушений. В апелляционной жалобе Кайдалов просит признать его невиновным, или, если суд не найдет для этого оснований, он просит направить дело на новое рассмотрение.

На заседании во вторник были оглашены дополнительные доказательства по делу, которые не попали в приговор. Они были представлены стороной защиты. Со своей стороны, гособвинение тоже представило ходатайство об оглашении дополнительных документов. Ходатайство будет рассмотрено на следующем заседании, которое назначено на 28 апреля.

Алексей Кайдалов был осужден за получение взяток при реконструкции петрозаводского аэропорта. Его судили по тяжкой статье ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Обвинение во многом строится на показаниях бывшего заместителя гендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игоря Волчека, который вместе с Кайдаловым был задержан при передаче взятки в 350 тысяч рублей в торговом центре «Тетрис» в Петрозаводске в феврале 2020 года. Волчек признал свою вину, подписав досудебное соглашение о сотрудничестве.

Алексей Кайдалов своей вины не признал. Он утверждает, что его оговорили. Однако бывший министр не смог объяснить, как в момент задержания в кармане его дубленки оказалось 350 тысяч рублей. Загадкой осталось и то, почему руки Кайдалова были чистыми, хотя и купюры, и ладони Волчека, передавшего взятку, имели следы спецсредства.

Гособвинитель Юлия Железова посчитала доказанным получение взяток и просила назначить бывшему министру суровое наказание – семнадцать лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

21 ноября 2022 года судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков вынес Кайдалову обвинительный приговор и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 40 миллионов рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»

Ранее в этом сюжете:

Вынесен приговор бывшему карельскому министру Алексею Кайдалову
подробнее...
Полицейский описал в суде момент задержания экс-министра Кайдалова
подробнее...
Супруга Кайдалова пыталась в суде добиться свиданий без ограничений
подробнее...
Алексей Кайдалов заявил, что его оговорили
подробнее...
Дело бывшего министра Алексея Кайдалова передадут в Верховный суд РФ
подробнее...
Суд приступил к рассмотрению громкого дела о коррупции в Минтрансе РК
подробнее...
Состояние карельского экс-министра Кайдалова ситуационно ухудшилось
подробнее...
Экс-главу Минтранса Карелии увезли из здания суда в больницу
подробнее...
Бывшему министру транспорта Алексею Кайдалову стало плохо в суде
подробнее...
Экс-министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов предстанет перед судом
подробнее...
Громкое дело о взятках в аэропорту «Петрозаводск» дойдет до суда
подробнее...
Экс-министр транспорта Карелии знакомится с уголовным делом
подробнее...
У арестованного Кайдалова нашли особняк и коллекцию швейцарских часов
подробнее...
Бывший министр транспорта Карелии просидит под стражей до 5 июня
подробнее...
Руководство аэропорта «Петрозаводск» подало в отставку
подробнее...
Подозреваемый в даче взятки Кайдалову может избежать наказания
подробнее...
Суд взял под арест экс-министра транспорта Карелии
подробнее...
Первый фигурант дела министра Кайдалова взят под арест на два месяца
подробнее...
СМИ назвали имя мужчины, подозреваемого в даче взятки Кайдалову
подробнее...
Подозреваемого во взятке Кайдалова госпитализировали в БСМП
подробнее...
Обязанности задержанного Кайдалова будет исполнять его заместитель
подробнее...
Опубликовано видео задержания подозреваемого в даче взятки Кайдалову
подробнее...
Парфенчиков прокомментировал задержание главы Минтранса Карелии
подробнее...
Задержание министра транспорта Карелии за взятку: все подробности
подробнее...
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
подробнее...
Обсудить
Метки: 
новости Карелии
экс-министр
Алексей Кайдалов
новости петрозаводска
Взятка
Верховный суд Карелии
апелляционная жалоба
приговор
петрозаводский городской суд