Житель Карелии купил лодочный мотор, а мошенники отменили доставку

Мошенники обвели вокруг пальца 46-летнего жителя Карелии. Сегежанин откликнулся на объявление о продаже лодочного мотора. Продавец предложил обсудить детали и доставку в мессенджере. Вскоре покупатель перевел деньги за заказ и доставку мотора из Московской области, в общей сложности 76 500 рублей.

Продавец скинул видео из офиса транспортной компании об отправке посылки. Через несколько дней мужчина решил проверить статус заказа, тогда он узнал, что продавец самостоятельно отменил доставку. Связаться с продавцом уже не удалось, объявление с сайта также пропало.

Карельские полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества и причастных к хищению денег. // фото freepik.com