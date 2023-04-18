Отдых в баре закончился для молодого человека уголовным делом

Костомукшанин после похода в бар обнаружил пропажу телефона стоимостью более 15 тысяч рублей и обратился в полицию.

Оперативники проверили записи с камер наблюдения и восстановили картину произошедшего. Чужой телефон нашел другой посетитель бара - гаджет лежал под столом. 21-летний молодой человек взял телефон себе. Впоследствии его изъяли полицейские.

По факту кражи завели уголовное дело. // фото unsplash.com