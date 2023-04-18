18 апреля 2023, 10:34
Кофе, шоколадки, масло пытались украсть в магазинах Карелии
Ущерб от краж составил около четырех тысяч рублей
В сетевом магазине в Кондопожском районе 30-летний пьяный мужчина попытался пронести мимо кассы три банки кофе. Работники торговой точки нажали тревожную кнопку.
Помощь росгвардейцев потребовалась также работникам магазина в Олонце. Там мужчина 1960 года рождения вынес несколько плиток шоколада и сливочное масло.
В Петрозаводске и Кондопоге нарушителей отловили при попытке кражи алкоголя и продуктов питания.
Общий ущерб магазинам составил около 4000 рублей. Задержанных передали полиции. // фото пресс-служба управления Росгвардии РК