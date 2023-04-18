Кофе, шоколадки, масло пытались украсть в магазинах Карелии

В сетевом магазине в Кондопожском районе 30-летний пьяный мужчина попытался пронести мимо кассы три банки кофе. Работники торговой точки нажали тревожную кнопку.

Помощь росгвардейцев потребовалась также работникам магазина в Олонце. Там мужчина 1960 года рождения вынес несколько плиток шоколада и сливочное масло.

В Петрозаводске и Кондопоге нарушителей отловили при попытке кражи алкоголя и продуктов питания.

Общий ущерб магазинам составил около 4000 рублей. Задержанных передали полиции. // фото пресс-служба управления Росгвардии РК