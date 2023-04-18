Россиянка замерзла насмерть на улице

Днем 15 апреля на улице в городе Барабинске Новосибирской области обнаружили тело 33-летней женщины. На теле не было следов насилия, причину гибели женщины предстоит установить следователям.

По сообщению «Ленты», мать двоих детей могла погибнуть в результате переохлаждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Накануне гибели женщина вместе с супругом была в гостях у родственников. // фото unsplash.com