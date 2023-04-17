17 апреля 2023, 21:22
Автобус с пассажирами влетел в легковой автомобиль в Петрозаводске
Авария на Ключевой попала в объектив городской камеры наблюдения
Утром 16 апреля в Петрозаводске маршрутный автобус попал в ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Инцидент случился в 11 часов на улице Кемской. На кадрах видно, как отправлявшийся в рейс автобус при повороте налево врезался в легковой автомобиль, который остановился на дороге и начал сдавать назад.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Пассажирам пришлось покинуть автобус и ждать другой транспорт. // Фото: скриншот видео CityLink