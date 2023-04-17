Миннац Карелии прокомментировал инцидент с избиением медбрата в БСМП

Министерство национальной и региональной политики Карелии прокомментировало инцидент, который случился в декабре в Больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске. Об этом сообщило издание «Karelia.news». В ведомстве подтвердили факт конфликта 26 декабря прошлого года и получения травм медбратом.

В конце декабря в здании Больницы скорой медицинской помощи произошел конфликт между мужчинами. Один из его участников попытался разрешить спор при помощи физической силы. Его оппонент, один из медрабоников, получил телесные повреждения, которые в дальнейшем квалифицированы как легкий вред здоровью,

– сообщили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело, по которому провели комплекс следственных мероприятий: допросили подозреваемого, опросили потерпевшего и очевидцев.

По данным МВД по РК, После проведения всех необходимых следственных действий, материалы уголовного дела будут направлены в суд, который примет законное решение.

Ранее издание «Karelia.news» опубликовали материал, в котором, помимо прочего, шла речь об избиении медбрата БСМП Сулеймана Гайбулладжанова, где участвовал Джаваншир Кадашев.