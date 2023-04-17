Девушка из Карелии покупала щенка и нарвалась на мошенников

В полицию Сегежи обратилась 20-летняя жительница города. Девушка рассказала, что нарвалась на мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что хотела купить породистого щенка. В Интернете она нашла подходящее объявление и списалась с продавцом. Обговорив все условия, сегежанка перевела владельцу собаки 12 000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь и удалил объявление.

Полиция проводит проверку по заявлению горожанки. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com