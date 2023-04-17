Автомобиль перевернулся на севере Карелии

Вечером 16 апреля на севере Карелии перевернулся автомобиль. Об этом сообщает паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

Сигнал о происшествии на дороге в Костомукше поступил на пульт дежурного в 20:10. На место выезжали две единицы техники и шестеро спасателей. В результате аварии автомобиль получил повреждения, пострадавших нет.

Жителям республики напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: vk.com/mchskostomuksha