17 апреля 2023, 18:20
Происшествия

Молодого петрозаводчанина вынудили заплатить за вывод из строя сайта

Мошенники использовали странный метод хищения денег у людей, но он сработал

В полицию Петрозаводска обратился 21-летний мужчина. Молодой горожанин рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонили с неизвестного номера. Из разговора он узнал, что сломал некий сайт в Интернете, и теперь должен перевести 26 тысяч рублей для его разблокировки. Эти деньги позже ему обещали вернуть. Молодой человек не понял, о каком сайте идет речь, но деньги перевел. Затем собеседник стал требовать заплатить еще, и мужчина догадался, что его обманывают.

По заявлению горожанина проводится проверка. Полиция просит жителей республики быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
Петрозаводск
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