Молодого петрозаводчанина вынудили заплатить за вывод из строя сайта

В полицию Петрозаводска обратился 21-летний мужчина. Молодой горожанин рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонили с неизвестного номера. Из разговора он узнал, что сломал некий сайт в Интернете, и теперь должен перевести 26 тысяч рублей для его разблокировки. Эти деньги позже ему обещали вернуть. Молодой человек не понял, о каком сайте идет речь, но деньги перевел. Затем собеседник стал требовать заплатить еще, и мужчина догадался, что его обманывают.

По заявлению горожанина проводится проверка. Полиция просит жителей республики быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com