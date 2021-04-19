19 апреля 2021, 15:36
Происшествия

Дело бывшего министра Алексея Кайдалова передадут в Верховный суд РФ

Судья Мерков удовлетворил ходатайство адвокатов экс-министра, которые просили передать дело в Верховный суд РФ для определения подсудности

В Петрозаводском городском суде после перерыва, вызванного плохим самочувствием обвиняемого экс-министра Алексея Кайдалова, возобновилось рассмотрение уголовного дела о коррупции.

Как только что стало известно, судья Александр Мерков удовлетворил ходатайство адвокатов экс-министра, которые просили передать дело их клиента в Верховный суд РФ для определения подсудности дела и передачи его на рассмотрение в другой регион. Основанием для такой просьбы послужило сомнение адвокатов в объективности петрозаводских судей на фоне резонанса. Сам обвиняемый Кайдалов был согласен с передачей уголовного дела в другой регион.

Как сообщил корреспондент «Петрозаводск говорит», ходатайство о передаче дела Кайдалова в другой регион удовлетворено. Решение будет принимать Верховный суд РФ, который может и не удовлетворить ходатайство и передать уголвное дело экс-министра обратно в Карелию. Основанием для перевода стал тот факт, что некоторые участники процесса, например, свидетели проживают в другом регионе и не попадают под юрисдикцию Петрозаводского горсуда. При этом Мерков отметил, что доводы защиты о невозможности объективного рассмотрения в Петрозаводске не основательны.

Напомним, Алексей Кайдалов и бывший заместитель гендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек были арестованы в феврале прошлого года. В феврале 2021 года Игорь Волчек был признан Петрозаводским городским судом виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 7 миллионов рублей. В СК уточняли, что бывшему главе Минтранса РК грозит до 15 лет лишения свободы. (фото Игорь Подгорный, rbc.ru)

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