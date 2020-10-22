22 октября 2020, 13:30
Общество

Экс-министр транспорта Карелии знакомится с уголовным делом

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела о взятке, одним из фигурантов которого является Алексей Кайдалов

Экс-министр транспорта Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек знакомятся с материалами уголовного дела. Его расследование закончено правоохранительными органами, пишет сегодня «Столица на Онего».

Издание отмечает, что Кайдалов свою вину не признает, а вот Волчек сотрудничает со следствием, рассчитывая на особый порядок рассмотрения уголовного дела. Если это произойдет, то Волчек может рассчитывать на 2/3 от максимального срока за дачу взятки.

Напомним, Алексей Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на улице Мерецкова в Петрозаводске. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре были задержаны заместитель директора аэропорта и взяткодатель, учредитель и гендиректор питерской фирмы «СК Петроград» Сергей Фурсов. Видеозапись силового задержания опубликована здесь.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года Волчек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ. 8 февраля Кайдалов и Волчек были арестованы Петрозаводским городским судом на два месяца.

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