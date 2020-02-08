Суд взял под арест экс-министра транспорта Карелии

Сегодня судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов избрал меру пресечения для экс-министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова, который был задержан за получение взятки, сообщает журналист нашего портала из зала суда. Ранее суд взял под арест заместителя директора по строительству бюджетного учреждения «Аэропорт «Петрозаводск» Игоря Волчека на два месяца до 5 апреля 2020 года.

Заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов в зал суда не пустили.

После того, как судья удалился для принятия решения, Кайдалов вышел из зала суда без наручников и обнял родных. Адвокат объяснил журналистам, что пока шло заседание, истек срок задержания его подзащитного.

Резолютивная часть зачитывалась в открытом режиме.

В суде выяснилось, что Кайдалову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). С 29 ноября по 6 февраля он получил 800 тысяч рублей, которые являлись частью взятки в размере 1,5 млн рублей. Следствие ходатайствовало перед судом об аресте обвиняемого, так как есть опасение, что Кайдалов скроется от следствия или суда, вступит в сговор с другими фигурантами дела.

Суд пришел к следующим выводам. Задержание проведено в соответствии с законом, нарушений прав на защиту не выявлено. Есть показания учредителя и гендиректора питерской фирмы «СК Петроград» Сергея Фурсова о даче взятки, есть сама взятка, есть данные контроля телефонных переговоров, где обсуждались детали передачи взятки. Судья отметил, что у Кайдалова имеет недвижимость за пределами России, и что он может вступить в сговор. В связи с этим необходима изоляция от общества. Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить.

Кайдалов арестован на 2 месяца. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на Мерецкова. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре были задержаны заместитель директора аэропорта и взяткодатель, учредитель и гендиректор питерской фирмы «СК Петроград» Сергей Фурсов. Видеозапись силового задержания опубликована здесь.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ.

В следственном изоляторе Кайдалов почувствовал себя плохо. Его доставили в БСМП в кардиологическое отделение.

Добавим, дочь задержанного по подозрению в получении взятки бывшего министра транспорта Карелии опубликовала в своем «Инстаграм» проникновенный пост. В нем она разместила видео. Девушка предположила, что ее отца могли избить. Также Карина считает, что «все процессуальные моменты, которые должны были быть соблюдены, нарушены полностью», а права нарушены. Девушка обратилась к подписчикам с просьбой распространить видео и помочь найти справедливость, поскольку, по ее словам, «в такой ситуации может оказаться каждый».