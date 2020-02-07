Дочь Кайдалова считает, что ее отца задержали с нарушением закона

Дочь задержанного по подозрению в получении взятки бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова опубликовала в своем «Инстаграм» проникновенный пост.

По словам девушки, родственники не получали уведомление об аресте. По ее сведениям, «адвоката по закону ему назначено не было. К нему никого не пускают».

«Собственными силами мы узнали, что он находится в городской больнице г. Петрозаводск в кардиологическом отделении. В каком он состоянии и что с ним нам не говорят»,

- написала дочь экс-министра Карина.

В опубликованном видео девушка предположила, что ее отца могли избить. Также Карина считает, что «все процессуальные моменты, которые должны были быть соблюдены они нарушены полностью», а права нарушены. Девушка обратилась к подписчикам с просьбой распространить видео и помочь найти справедливость, поскольку, по ее словам, «в такой ситуации может оказаться каждый».

Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на Мерецкова. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре был задержан заместитель директора аэропорта. Уголовное дело по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере пока что возбуждено в отношении замдиректора.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Глава Карелии назвал произошедшее «настоящим ЧП, которое отразится на репутации республики». Также Артур Парфенчиков сообщил, что уволит Кайдалова с должности министра.

В следственном изоляторе Кайдалов почуствовал себя плохо. Его доставили в БСМП в кардиологическое отделение.