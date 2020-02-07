В Костомукше без тепла останутся детские сады, школы и дома
Во вторник, 11 февраля, с 9:45 (примерно до 13:00) будет произведено отключение участка тепловой сети от ТК № 107 до ТК № 213. Причина – будут производиться плановые работы.
Как пишет паблик в сети «ВКонтакте» «Газета «Новости Костомукши», под отключение попадают:
ул. Антикайнена, дома № 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33;
ул. Горняков, д. 4, 6, 6а, 8, 12;
все дома по улицам Надежды, Дружбы, Северной и переулку Таёжный;
ул. Ленина, дома № 12, 14, 14а, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Ленинградская, дома № 2, 4, 6;
ул. Калевалы, дома № 1-6, 9-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
ул. Парковая, дома № 1 и 3;
ул. Первомайская, д. 12а;
лицей;
школа № 2;
д/с «Кораблик»;
д/с «Белочка».
Кроме того, в этот же день, 11 февраля, два дома будут временно отключены от электроэнергии в связи c заменой приборов учета.
С 9:00 до 12:00 без света останется ул. Ленинградская, д.2.
C 13:30 до 16:00 – ул. Карельская, д.1.