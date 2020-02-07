В Костомукше без тепла останутся детские сады, школы и дома

Во вторник, 11 февраля, с 9:45 (примерно до 13:00) будет произведено отключение участка тепловой сети от ТК № 107 до ТК № 213. Причина – будут производиться плановые работы.

Как пишет паблик в сети «ВКонтакте» «Газета «Новости Костомукши», под отключение попадают:

ул. Антикайнена, дома № 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33;

ул. Горняков, д. 4, 6, 6а, 8, 12;

все дома по улицам Надежды, Дружбы, Северной и переулку Таёжный;

ул. Ленина, дома № 12, 14, 14а, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

ул. Ленинградская, дома № 2, 4, 6;

ул. Калевалы, дома № 1-6, 9-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

ул. Парковая, дома № 1 и 3;

ул. Первомайская, д. 12а;

лицей;

школа № 2;

д/с «Кораблик»;

д/с «Белочка».

Кроме того, в этот же день, 11 февраля, два дома будут временно отключены от электроэнергии в связи c заменой приборов учета.

С 9:00 до 12:00 без света останется ул. Ленинградская, д.2.

C 13:30 до 16:00 – ул. Карельская, д.1.