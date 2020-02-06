Парфенчиков прокомментировал задержание главы Минтранса Карелии

Глава республики отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о задержании министра из своей команды.

Напомним, около трех часов дня по подозрению в получении взятки был задержан руководитель министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Следователи предполагают, что заместитель директора по строительству бюджетного учреждения «Аэропорт «Петрозаводск» в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым получили от представителей коммерческой организации взятку - не менее 800 тысяч рублей – «за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ». Подозреваемые в коррупции задержаны и находятся в следственном изоляторе. По факту получения взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал:

«Что-либо комментировать и тем более утверждать сейчас, до вынесения решения судом, преждевременно. Однако если данный факт будет подтвержден, то, в первую очередь, хотелось бы принести извинения жителям Карелии за коррупционное проявление высокопоставленного республиканского чиновника. Коррупция недопустима ни в какой форме, ни на каком уровне! Закон един для всех, независимо от должности, которую человек занимает».

Губернатор считает, что правоохранительные органы разберутся в случившемся, «сделают это профессионально и компетентно». Также он поблагодарил их за активность и профессионализм в борьбе с коррупцией.

«Это жесткое и эффективное напоминание чиновникам всех уровней власти и управления: Карелия не место для реализации корыстных планов и намерений»,

- написал Парфенчиков.

«Для нас произошедшее – это настоящее ЧП, которое отразится на репутации республики. Сейчас нам предстоит принять ряд управленческих решений, чтобы не затормозить реализацию начатых проектов. Алексей Кайдалов будет уволен – соответствующий указ подпишу сегодня»,

- резюмировал глава республики.

В пресс-службе главы Карелии напомнили, как Кайдалов оказался на работе в команде Парфенчикова.

«Алексей Кайдалов был приглашен работать в правительство Карелии на должность министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи в 2018 году по рекомендации коллег. До этого момента Артур Парфенчиков не был с ним лично знаком. Ранее Алексей Кайдалов работал в администрации Санкт-Петербурга и был вице-губернатором Ненецкого автономного округа. В Карелию был приглашен как специалист для решения вопросов развития авиасообщения и строительства сложных инфраструктурных объектов».

Между тем, в декабре 2017 года издание «Вести Карелии» писало, что Кайдалов с 11 декабря занимал должность советника Парфенчикова по вопросам транспорта. В беседе с журналистом Светланой Лысенко, Кайдалов не стал комментировать вопрос о том, кто именно пригласил его на работу в Карелию – глава или кто-то другой.