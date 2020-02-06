Жители Карелии больше любят ходить в гости, чем принимать гостей

70% жителей Карелии считают себя гостеприимными. К такому выводу пришли исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» после проведения опроса.

Как выяснилось, большинство любит проявлять радушие, ставить чайник и доставать печенье с конфетами, принимая друзей, родственников и даже просто знакомых у себя дома.

«Гостеприимность передалась мне от бабушки с дедушкой. Помню, маленьким был, тогда еще собирались огромной семьей на все праздники. С такой душой всегда гостей принимали, всем находилось место»,

– поделился воспоминаниями один из респондентов Антон.

19% считают, что недостаточно гостеприимны. Эта группа больше любит ходить в гости, чем приглашать и принимать кого-нибудь у себя дома.

«Я, конечно, люблю своих друзей, но не очень люблю, когда они все собираются у меня дома. Как-то мне некомфортно… Сама с удовольствием хожу на многие праздники, могу помочь с готовкой и уборкой. Это приятнее, чем устраивать приемы у себя дома»,

– комментирует ответ Валерия.

Оставшиеся участники опроса не смогли определиться с ответом: они всегда принимают гостей по настроению.