Пешехода «снесло» ударной волной на Древлянке

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» запечатлела арию с участием автобуса на Лососинском шоссе в Петрозаводске в районе остановки Хейкконена. Инцидент произошел 5 февраля в 11:44.

Автомобили и автобус двигались по шоссе в сторону Древлянского кольца. В это время пешеход направлялся по пешеходному переходу в сторону остановки. Автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода. Двигавшийся следом автобус, вероятно, начал тормозить, когда его развернуло боком. В результате автобус задел остановившийся автомобиль. А переходивший дорогу человек, видимо, поскользнулся и упал около тротуара.

Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» отреагировали на падение пешехода ироничными комментариями:

«Пешик засмотрелся на аварию и сам навернулся!».

«Силен ПАЗик. Ударной волной аж пешехода снесло».

Нашелся и тот, кто пожалел пешехода: